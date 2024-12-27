В Одессе будут судить работника ТЦК за "схемы" на уклонистах: он признал вину и попросился в ВСУ

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы. Он организовал схему уклонения от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Сообщается, что соответствующий обвинительный акт уже передан в суд.
Следствие установило, что с марта 2023 года военнослужащий незаконно менял данные в базе "Оберег".
Известно, что за взятки в размере 4-7 тысяч долларов США он вносил ложную информацию о непригодности к военной службе. Благодаря этим изменениям по меньшей мере семь уклонистов получили возможность выехать за границу, избежав мобилизации.
После разоблачения преступной деятельности мужчину освободили из ТЦК, и сейчас он находится под стражей.
Сейчас его обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное изменение, уничтожение или блокирование информации в автоматизированных системах). Ему может грозить штраф или исправительные работы сроком до двух лет.
В ГБР добавили, что бывший работник военкомата полностью признал свою вину и выразил намерение реабилитироваться через службу в рядах Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
Известно, что суд определит наказание за его преступную деятельность в ближайшее время.
Фото: арест задержанного сотрудника ТЦК (dbr.gov.ua)
Напомним, что в прошлом месяце в Украине правоохранители разоблачили сразу шесть схем уклонения от мобилизации. Было задержано 10 организаторов.
Ранее мы также сообщали, что в Одессе были арестованы двое мужчин, которые за 17 тысяч долларов обещали "откупить" военнообязанного от службы.
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