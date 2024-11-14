В Україні викрили шість схем ухилення від мобілізації: затримано 10 організаторів

Служба безпеки України та Національна поліція викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та нелегального перетину кордону чоловіками призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У результаті масштабної операції, проведеної в різних областях України, затримано десять організаторів, які брали хабарі від 3 до 20 тисяч доларів за допомогу в уникненні призову на основі фальшивих документів.

На Чернігівщині затримано депутатку міськради, яка за винагороду допомагала призовникам уникати мобілізації, оформлюючи їх як студентів місцевого коледжу. Це давало чоловікам можливість відстрочки як здобувачам передвищої фахової освіти.

На Хмельниччині викрито керівника відділу районного територіального центру комплектування (ТЦК), який виготовляв фальшиві медичні довідки, щоб зняти чоловіків з військового обліку.

Інші схеми діяли в різних областях України. На Донеччині очільник районного військкомату також допомагав "списувати" призовників за допомогою підроблених медичних документів.

У Сумській області двоє засновників благодійного фонду створювали фейкові документи для охочих виїхати за кордон як волонтери.

В Одеській області ексзаступник керівника морського порту та діючий працівник установи продавали довідки про інвалідність, залучаючи до схеми місцевих лікарів.

Також у Черкасах затримано рецидивіста, який, видаючи себе за військового, організовував "госпіталізацію" ухилянтів із підробленими діагнозами, що давало підстави для зняття їх з військового обліку.

Організаторам схем повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ), ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи), та чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

За ці злочини зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: В Україні викрили шість схем ухилення від мобілізації (facebook.com/SecurSerUkraine)