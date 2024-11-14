В Одеській області викрили двох зловмисників, які за гроші обіцяли допомогти військовозобов’язаному чоловіку уникнути служби. Свої послуги зловмисники оцінили у 17 тисяч доларів.

За інформацією правоохоронців, 51-річний житель міста Південне, який обіймає посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності на одному з підприємств в Одеському районі, разом зі знайомим 58-річним одеситом організували схему "відкупу" від військового обліку.

Чоловіки пообіцяли своєму знайомому, який шукав спосіб виїхати за кордон, посприяти у знятті його з військового обліку на підставі фіктивного стану здоров’я. Для цього вони мали "вплинути на потрібних людей" у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, з якими, за їхніми словами, були на зв’язку.

Надалі вони почали тиснути на чоловіка, вимагаючи негайної передачі коштів і погрожуючи, що у разі відмови його правове становище може погіршитися.

Співробітники поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 разом з УСБУ та під керівництвом Доброславської окружної прокуратури провели затримання підозрюваних.

Один з них був затриманий під час передачі коштів, інший - на робочому місці. Обом повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України), що передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: В Одесі затримали двох чоловіків, які обіцяли "відкупити" військовозобов'язаного від служби (npu.gov.ua)