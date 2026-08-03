В Одесі суддю хотіли вбити заради його грошей, але ДБР зірвало план

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який готував замовне вбивство знайомого судді заради його грошей. Викрити злочин вдалося завдяки військовослужбовцю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
За інформацією слідства, підозрюваний був знайомий із суддею та вирішив організувати його вбивство, щоб заволодіти його коштами.
Для виконання злочину чоловік запропонував військовослужбовцю винагороду у розмірі 40 тисяч доларів.
Втім, військовий лише удав, що погодився на пропозицію, а насправді повідомив про неї правоохоронців і надалі співпрацював зі слідством під контролем працівників ДБР.
За даними бюро, підозрюваний ретельно планував злочин і готувався до нього у кілька етапів. На завершальному етапі виконавець мав придбати зброю та здійснити замах.
Правоохоронці затримали організатора під час передачі частини коштів, призначених для купівлі зброї.
Чоловіку повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, днями правоохоронці викрили підготовку замаху на командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського.
За підозрою у підготовці злочину затримали 69-річного жителя Харкова, якого, за даними СБУ, завербували російські спецслужби.