В Одессе судью хотели убить ради его денег, но ДБР сорвало план

По информации следствия, подозреваемый был знаком с судьей и решил организовать его убийство, чтобы завладеть его средствами.

Для совершения преступления мужчина предложил военнослужащему вознаграждение в размере 40 тысяч долларов.

Впрочем, военный лишь сделал вид, что согласился на предложение, а на самом деле сообщил о нем правоохранителей и в дальнейшем сотрудничал со следствием под контролем работников ДБР.

По данным бюро, подозреваемый тщательно планировал преступление и готовился к нему в несколько этапов. На завершающем этапе исполнитель должен был приобрести оружие и покушать.

Правоохранители задержали организатора при передаче части средств, предназначенных для покупки оружия.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в организации неоконченного покушения на умышленное заказное убийство по корыстным мотивам по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.