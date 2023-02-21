В Одесі сталася аварія на високовольтній лінії: яка ситуація зі світлом

В Одесі сьогодні, 21 лютого сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Йдеться про ту, яка живить Київський та Приморський райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК Одеські електромережі.

Наразі фахівці вже виконують аварійно-відновлювані роботи.

"Електронавантаження перерозподілене на високовольтну лінію, яку енергетики відремонтували на вихідних. Тому подача світла в домівки одеситів відбувається згідно з графіком стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на сьогодні енергосистема України працює стабільно з резервом. Проте у західних та центральних областях є пошкодження через негоду.

Також повідомлялося, що сьогодні в Одеській області аварійно відключені 17 ЛЕП, через що знеструмлені десятки населених пунктів.

Додамо, що в Одесі все ще продовжують тримати роботи для відновлення стабільного енергозабезпечення міста.

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