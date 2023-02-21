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В Одессе произошла авария на высоковольтной линии: какая ситуация со светом

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Одесса, Вторник 21 февраля 2023 13:15
В Одессе произошла авария на высоковольтной линии: какая ситуация со светом Фото: в Одессе произошла авария на высоковольтной линии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе сегодня, 21 февраля произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Речь идет той, которая питает Киевский и Приморский районы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК Одесские электросети.

Отмечено, что специалисты уже выполняют аварийно-восстанавливаемые работы.

"Электронагрузка перераспределена на высоковольтную линию, которую энергетики отремонтировали на выходных. Поэтому подача света в дома одесситов происходит согласно графику стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день энергосистема Украины работает стабильно с резервом. Однако в западных и центральных областях есть повреждения из-за непогоды.

Также сообщалось, что сегодня в Одесской области аварийно отключены 17 ЛЭП, из-за чего обесточены десятки населенных пунктов.

Добавим, что в Одессе все еще продолжают работать для восстановления стабильного энергообеспечения города.

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ДТЭК Одесса Электроэнергия Авария
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