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В Одесі скорочують кількість тролейбусів та трамваїв через проблеми зі світлом

Вівторок 04 червня 2024 20:35
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В Одесі скорочують кількість тролейбусів та трамваїв через проблеми зі світлом Ілюстративне фото: в Одесі тролейбуси та трамваї будуть ходити рідше 5 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Одесі завтра, 5 червня, на маршрути вийде менше тролейбусів та трамваїв, ніж зазвичай. Причина - проблеми з електропостачанням.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомила влада міста у Telegram.

"Враховуючи важкий стан в енергетиці, спричинений атаками ворога по енергетичному комплексу країни, для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня КП "Одесміськелектротранс" суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що скорочення кількості рухомого складу на маршрутах призведе до збільшення інтервалу руху громадського електротранспорту. Тому при плануванні поїздок по місту варто планувати їх завчасно.

У випадку зміни ситуації буде повідомлено додатково.

Відключення світла в Україні

Через знищення Росією 80% генерації електроенергії Україна змушена була ввести графіки відключення світла.

Кожного дня "Укренерго" встановлює ліміти на споживання енергетики по областях - під час їх дії відключення світла відбувається за графіком. Однак досить часто споживання виходить за межі лімітів і тоді вводяться аварійні відключення.

На фоні цього у Хмельницькому вже на маршрути почали виводити менше тролейбусів, ніж зазвичай. А у Києві через екстрені відключення світла призупиняли роботу фунікулера.

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