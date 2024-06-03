У Хмельницькому скорочують кількість тролейбусів через проблеми зі світлом

У Хмельницькому вже відзавтра, 4 червня, на маршрути вийде менше тролейбусів, ніж зазвичай. Причина - проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку міську раду у Telegram .

Як уточнили у відомстві, зміни стосуються наступних маршрутів.

Проблеми зі світлом

Нагадаємо, в Україні спостерігаються проблеми з електропостачанням. Їхня причина - постійні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру країни.

Зокрема сьогодні, 3 червня, по всій Україні діють графіки відключень світла.

При цьому вчора, 2 червня, через екстрені відключення світла у Києві призупиняли роботу фунікулера.

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