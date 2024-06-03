ua en ru
Пн, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Хмельницькому скорочують кількість тролейбусів через проблеми зі світлом

Хмельницький, Понеділок 03 червня 2024 18:19
UA EN RU
У Хмельницькому скорочують кількість тролейбусів через проблеми зі світлом Ілюстративне фото: у Хмельницькому ходитиме менше тролейбусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Хмельницькому вже відзавтра, 4 червня, на маршрути вийде менше тролейбусів, ніж зазвичай. Причина - проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку міську раду у Telegram.

Як уточнили у відомстві, зміни стосуються наступних маршрутів.

  • № 3, 13, 15, 18 та 56 (на кожному з маршрутів буде менше на 1 транспортний засіб у дві зміни);
  • №19, 20 тимчасово не функціонуватимуть.

Проблеми зі світлом

Нагадаємо, в Україні спостерігаються проблеми з електропостачанням. Їхня причина - постійні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру країни.

Зокрема сьогодні, 3 червня, по всій Україні діють графіки відключень світла.

При цьому вчора, 2 червня, через екстрені відключення світла у Києві призупиняли роботу фунікулера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький Тролейбус Вимкнення світла
NEWS
Мобілізація машин і не лише. Що можуть забирати в українців для армії під час війни
Мобілізація машин і не лише. Що можуть забирати в українців для армії під час війни
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО