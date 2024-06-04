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В Одессе сокращают количество троллейбусов и трамваев из-за проблем со светом

Вторник 04 июня 2024 20:35
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В Одессе сокращают количество троллейбусов и трамваев из-за проблем со светом Иллюстративное фото: в Одессе троллейбусы и трамваи будут ходить реже 5 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Одессе завтра, 5 июня, на маршруты выйдет меньше троллейбусов и трамваев, чем обычно. Причина – проблемы с электроснабжением.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили власти города в Telegram.

"Учитывая тяжелое состояние в энергетике, вызванное атаками врага по энергетическому комплексу страны, для уменьшения нагрузки на энергосистему с 5 июня КП "Одессэлектротранс" существенно сокращает выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что сокращение количества подвижного состава на маршрутах приведет к увеличению интервала движения общественного электротранспорта. Поэтому при планировании поездок по городу следует планировать их раньше времени.

В случае изменения ситуации будет сообщено дополнительно.

Отключение света в Украине

Из-за уничтожения Россией 80% генерации электроэнергии Украина была вынуждена ввести графики отключения света.

Каждый день "Укрэнерго" устанавливает лимиты на потребление энергетики по областям – во время их действия отключение света происходит по графику. Однако довольно часто потребление выходит за пределы лимитов и тогда вводятся аварийные отключения.

На фоне этого в Хмельницком уже на маршруты стали выводить меньше троллейбусов, чем обычно. А в Киеве из - за экстренных отключений света приостанавливали работу фуникулера.

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