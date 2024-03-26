В Одесі шторм повалив дерева та ускладнив проїзд: які вулиці краще об'їхати

Негода в Одесі

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі випала велика кількість снігу.

Варто зауважити, що для південної області така погода в дану пору року є аномальним явищем. Рух дорогами було ускладнено, подекуди у снігу застрягали автівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.