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Навіть застряють автівки. Одеську область засипало снігом

Одеса, Середа 20 березня 2024 12:24
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Навіть застряють автівки. Одеську область засипало снігом Фото: Одеську область засипало снігом 20 березня (t.me/odessa_life)
Автор: Наталія Гурковська

З ночі 20 березня Одеську область засипає снігом. Його настільки багато, що застрягають навіть автівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Одеської області, соцмережі, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

"Не дивлячись на календар, на півночі Одещини йдуть опади у вигляді снігу. Станом на 9:15 годину ранку, 20 березня, проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення Одеської області забезпечено", - йдеться у повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

У мережах викладають фото засніженого регіону.

Застрягають автівки

Через сніг на шляхах області застрягають автівки.

"У Подільську Одеської області рятувальники надали допомогу трьом особам та витягнули на проїжджу частину дороги 2 легкових автомобілі та один вантажний автомобіль", - йдеться у ДСНС Одеської області.

Поради від рятувальників

Рятувальники радять при складних погодних умовах утриматися від подорожей на дальні відстані як на транспорті, так і пішки, задля збереження власного життя та здоровʼя

Куди звертатися

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Погода сьогодні в Україні

Сьогодні, 20 березня, по усій території України очікуються дощі. У південних та західних областях вночі й вранці туман.

Щодо Києва та області, очікується, що температура в Київській області очікується вдень від +3 до +8. У Києві вдень від +5 до +7. При цьому Київ накрив туман.

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