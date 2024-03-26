В Одессе шторм повалил деревья и усложнил проезд: какие улицы лучше объехать

Непогода в Одессе

Напомним, что недавно в Одессе выпало большое количество снега.

Следует заметить, что для южной области такая погода в данное время года является аномальным явлением. Движение по дорогам было затруднено, кое-где в снегу застряли автомобили.

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