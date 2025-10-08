В Одесі школи та дитсадки повернуться до очного навчання після потопу

В Одеській міськраді заявили, що вихователі дитячих садків і школярі вже завтра, 9 жовтня, повернуться до очного навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зі свого боку Буйневич зазначила, що рішення про відновлення очного навчання ухвалили, оскільки прогноз погоди на завтра "більш оптимістичний".