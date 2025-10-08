В Одессе школы и детсады вернутся к очному обучению после потопа

В Одесском горсовете заявили, что воспитатели детских садов и школьники уже завтра, 9 октября, вернутся к очному обучению. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь Буйневич отметила, что решение о возобновлении очного обучения приняли, поскольку прогноз погоды на завтра "более оптимистичный".