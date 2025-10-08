В Одесі школи та дитсадки повернуться до очного навчання після потопу
В Одесі школи та дитячі садки знову переходять до формату очного навчання. Діти були на "дистанційці" через потоп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міськради та начальницю департаменту освіти і науки Одеської міськради Олену Буйневич у Facebook.
В Одеській міськраді заявили, що вихователі дитячих садків і школярі вже завтра, 9 жовтня, повернуться до очного навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зі свого боку Буйневич зазначила, що рішення про відновлення очного навчання ухвалили, оскільки прогноз погоди на завтра "більш оптимістичний".
Потоп в Одесі
Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випала аномальна злива. Місто фактично затопило.
Негода завдала серйозної шкоди Одесі: підтоплено житлові будинки, порушено роботу міської інфраструктури, школи перевели на онлайн-навчання. Жертвами стихії стали 10 осіб, були постраждалі.
На цьому тлі в міськраді ухвалили рішення, що з 1 жовтня всі школи переходять на дистанційну форму навчання. Це було пов'язано з тим, що злива затопила деякі класи та укриття.
Водночас президент України Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку дій місцевої влади.
Детальніше про потоп в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.