В Одесі школи та дитсадки повернуться до очного навчання після потопу

Одеса, Середа 08 жовтня 2025 18:40
В Одесі школи та дитсадки повернуться до очного навчання після потопу Ілюстративне фото: в Одесі школярі повертаються до очного навчання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одесі школи та дитячі садки знову переходять до формату очного навчання. Діти були на "дистанційці" через потоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міськради та начальницю департаменту освіти і науки Одеської міськради Олену Буйневич у Facebook.

В Одеській міськраді заявили, що вихователі дитячих садків і школярі вже завтра, 9 жовтня, повернуться до очного навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зі свого боку Буйневич зазначила, що рішення про відновлення очного навчання ухвалили, оскільки прогноз погоди на завтра "більш оптимістичний".

Потоп в Одесі

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випала аномальна злива. Місто фактично затопило.

Негода завдала серйозної шкоди Одесі: підтоплено житлові будинки, порушено роботу міської інфраструктури, школи перевели на онлайн-навчання. Жертвами стихії стали 10 осіб, були постраждалі.

На цьому тлі в міськраді ухвалили рішення, що з 1 жовтня всі школи переходять на дистанційну форму навчання. Це було пов'язано з тим, що злива затопила деякі класи та укриття.

Водночас президент України Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку дій місцевої влади.

Детальніше про потоп в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.

