Главная » Жизнь » Образование

В Одессе школы и детсады вернутся к очному обучению после потопа

Одесса, Среда 08 октября 2025 18:40
В Одессе школы и детсады вернутся к очному обучению после потопа Иллюстративное фото: в Одессе школьники возвращаются к очному обучению (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе школы и детские сады снова переходят к формату очного обучения. Дети были на "дистанционке" из-за потопа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета и начальницу департамента образования и науки Одесского горсовета Елену Буйневич в Facebook.

В Одесском горсовете заявили, что воспитатели детских садов и школьники уже завтра, 9 октября, вернутся к очному обучению. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь Буйневич отметила, что решение о возобновлении очного обучения приняли, поскольку прогноз погоды на завтра "более оптимистичный".

Потоп в Одессе

Напомним, 30 сентября в Одессе выпал аномальный ливень. Город фактически затопило.

Непогода нанесла серьезный ущерб Одессе: подтоплены жилые дома, нарушена работа городской инфраструктуры, школы перевели на онлайн-обучение. Жертвами стихии стали 10 человек, были пострадавшие.

На этом фоне в горсовете приняли решение, что с 1 октября все школы переходят на дистанционную форму обучения. Это было связано с тем, что ливень затопил некоторые классы и укрытия.

При этом президент Украины Владимир Зеленский поручил провести масштабную проверку действий местных властей.

Детальнее о потопе в Одессе - в материале РБК-Украина.

