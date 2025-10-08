В Одессе школы и детсады вернутся к очному обучению после потопа
В Одессе школы и детские сады снова переходят к формату очного обучения. Дети были на "дистанционке" из-за потопа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета и начальницу департамента образования и науки Одесского горсовета Елену Буйневич в Facebook.
В Одесском горсовете заявили, что воспитатели детских садов и школьники уже завтра, 9 октября, вернутся к очному обучению. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В свою очередь Буйневич отметила, что решение о возобновлении очного обучения приняли, поскольку прогноз погоды на завтра "более оптимистичный".
Потоп в Одессе
Напомним, 30 сентября в Одессе выпал аномальный ливень. Город фактически затопило.
Непогода нанесла серьезный ущерб Одессе: подтоплены жилые дома, нарушена работа городской инфраструктуры, школы перевели на онлайн-обучение. Жертвами стихии стали 10 человек, были пострадавшие.
На этом фоне в горсовете приняли решение, что с 1 октября все школы переходят на дистанционную форму обучения. Это было связано с тем, что ливень затопил некоторые классы и укрытия.
При этом президент Украины Владимир Зеленский поручил провести масштабную проверку действий местных властей.
Детальнее о потопе в Одессе - в материале РБК-Украина.