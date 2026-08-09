В Одесі серйозно пошкоджена енергетика після атаки РФ: світло повернуть не швидко

В енергетичній компанії зазначили, що російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року. Внаслідок обстрілу були пошкоджені енергетичні об'єкти.

Без електропостачання залишилася частина родин Одеського району, зокрема у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах Одеси. Також без світла опинилися об'єкти критичної інфраструктури.

У ДТЕК наголосили, що пошкодження є серйозними, тому ремонт потребуватиме часу.

"Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - підсумовується в повідомленні.