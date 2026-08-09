В Одессе серьезно повреждена энергетика после атаки РФ: свет вернут не скоро

В энергетической компании отметили, что российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Одесщину в этом году. В результате обстрела были повреждены энергетические объекты.

Без электроснабжения осталась часть семей Одесского района, в частности, в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах Одессы. Также без света оказались объекты критической инфраструктуры.

В ДТЭК отметили, что повреждения серьезны, поэтому ремонт потребует времени.

"Повреждения серьезные, ремонт потребует времени. Энергетики всей Одесщины делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - заключается в сообщении.