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В Одессе серьезно повреждена энергетика после атаки РФ: свет вернут не скоро

10:48 09.08.2026 Вс
1 мин
Последствия ночной атаки оказались более серьезными, чем ожидалось
aimg Мария Науменко
Фото: в Одессе после атаки РФ повреждена энергетика (Getty Images)

В ночь на 9 августа РФ атаковала Одесщину, повредив энергетические объекты. Повреждения оказались серьезными, поэтому восстановление электроснабжения потребует времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В энергетической компании отметили, что российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Одесщину в этом году. В результате обстрела были повреждены энергетические объекты.

Без электроснабжения осталась часть семей Одесского района, в частности, в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах Одессы. Также без света оказались объекты критической инфраструктуры.

В ДТЭК отметили, что повреждения серьезны, поэтому ремонт потребует времени.

"Повреждения серьезные, ремонт потребует времени. Энергетики всей Одесщины делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - заключается в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны и баллистические ракеты. В результате обстрела зафиксированы разрушения и пострадали.

После атаки часть Одессы осталась без электро- и водоснабжения, а движение электротранспорта временно приостановили.

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