В Одессе СБУ задержала банду, которая терроризировала местное население

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tetegram Службы безопасности Украины.

"В результате следственно-оперативных действий в Одессе нейтрализована криминальная группировка, действовавшая от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский", - говорится в сообщении.

Отмечено, что, находясь на территории РФ, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины. Для этого координировал банду, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей.

Злоумышленники под надуманными предлогами требовали деньги с граждан, в том числе находящихся под следствием. В случае отказа - применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством, в том числе родственников потерпевшего, которых обещали "найти".

Как сообщается, непосредственное руководство группировкой осуществлял местный уголовник, находившийся в городском следственном изоляторе (СИЗО). В конце августа прошлого года сотрудники СБУ задержали в Одессе трех активных участников банды, действовавших на свободе.

Тогда задержанным и их организатору сообщили о подозрениях по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Однако находясь в СИЗО, лидер банды все равно продолжил преступную деятельность.

Уголовник обложил "данью" арестованных, а полученные суммы направлял на поддержку заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Даже в случае освобождения из изолятора потерпевшие должны платить суммы в криминальную "кассу".

В настоящее время СБУ заблокировала преступные действия злоумышленника и проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.

На основании собранных доказательств ему дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия). Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.