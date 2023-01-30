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В Одессе СБУ задержала банду, которая терроризировала местное население

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Одесса, Понедельник 30 января 2023 16:26
В Одессе СБУ задержала банду, которая терроризировала местное население Фото: в Одессе СБУ задержала банду, которая терроризировала местное население (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку, которая терроризировала жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tetegram Службы безопасности Украины.

"В результате следственно-оперативных действий в Одессе нейтрализована криминальная группировка, действовавшая от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский", - говорится в сообщении.

Отмечено, что, находясь на территории РФ, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины. Для этого координировал банду, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей.

Злоумышленники под надуманными предлогами требовали деньги с граждан, в том числе находящихся под следствием. В случае отказа - применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством, в том числе родственников потерпевшего, которых обещали "найти".

Как сообщается, непосредственное руководство группировкой осуществлял местный уголовник, находившийся в городском следственном изоляторе (СИЗО). В конце августа прошлого года сотрудники СБУ задержали в Одессе трех активных участников банды, действовавших на свободе.

Тогда задержанным и их организатору сообщили о подозрениях по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Однако находясь в СИЗО, лидер банды все равно продолжил преступную деятельность.

Уголовник обложил "данью" арестованных, а полученные суммы направлял на поддержку заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Даже в случае освобождения из изолятора потерпевшие должны платить суммы в криминальную "кассу".

В настоящее время СБУ заблокировала преступные действия злоумышленника и проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.

На основании собранных доказательств ему дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия). Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Харьковской области работники полиции разоблачили группу грабителей горюче-смазочных материалов с государственного предприятия. В день они вывозили от 100 до 300 литров и продавали по цене 40 гривен за литр.

Также ранее мы писали, что контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала преступную группу, помогавшую оккупантам обменивать награбленные миллионные суммы гривен на российские рубли.

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Служба безопасности Украины Одесса
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