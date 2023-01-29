В день по 300 літрів. Під Харковом викрили схему крадіжки палива з держпідприємства
У Харківській області працівники поліції викрили групу грабіжників паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства. В день вони вивозили від 100 до 300 літрів та продавали за ціною 40 гривень за літр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
"Зловмисники розробили та налагодили систематичну схему по викраденню паливно-мастильних матеріалів. Щодня працівники підприємства викрадали від 100 до 300 літрів дизельного пального. Потім вказане паливо вони збували 4 постійним клієнтам за ціною 40 гривень за літр", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, 29 січня, працівники Лозівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, Лозівською міжрайонною прокуратурою та СБУ провели 15 санкціонованих обшуків. Правоохоронці виявили та вилучили близько 5 тонн дизельного пального.
"Свою злочинну діяльність чоловіки розпочали у вересні 2022 року. До злочинної діяльності причетні 9 співробітників підприємства. На даний час встановлюється сума завданої матеріальної шкоди державі", - додали в поліції.
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Як повідомлялось, поліція викрила наркокартель у Житомирській області, до якого входили 10 осіб різного віку. Як зазначається у повідомленні МВС України, усі вони жителі в різних регіонів України - Черкаського, Київського та Житомирського - віком від 22 до 55 років. За цінами "чорного ринку" загальна вартість вилучених наркотиків сягає близько 100 тисяч гривень.
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