Згідно з даними слідства, посадовець привласнив собі більше ніж 1 млн бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу.

До реалізації "схеми" затриманий залучив директора місцевої будівельної компанії. Відповідно до договору підприємець повинен був забезпечити всі робити зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників.

"Однак, підрядники не виконали свої зобов’язання. Зокрема не встановили понад 800 кв. метрів гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення. При цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації", - додає СБУ.

На підставі зібраних доказів головному інженеру було повідомлено про підозру. Також було кваліфіковано злочинні дії директора компанії-підрядника.

"Наразі вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - пише СБУ.

Затриманим загрожує до 12 років в'язниці.

Фото: в Одесі СБУ викрила військового чиновника на розкраданні оборонного бюджету (t.me/SBUkr)