RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе СБУ разоблачила военного чиновника на хищении оборонного бюджета

Фото: иллюстрированное изображение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Контрразведчики Службы безопасности Украины и Государственное бюро расследований ликвидировали коррупционную схему хищения оборонного бюджета в Одессе. Разоблачен главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Согласно данным следствия, чиновник присвоил себе более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса. 

К реализации "схемы" задержанный привлек директора местной строительной компании. Согласно договору предприниматель должен был обеспечить все делать по возведению современного спорткомплекса для украинских защитников.

"Однако, подрядчики не выполнили свои обязательства. В частности не установили более 800 кв. метров резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения. При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета и вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - добавляет СБУ. 

На основании собранных доказательств главному инженеру было сообщено о подозрении. Также были квалифицированы преступные действия директора компании-подрядчика. 

"Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет СБУ.  

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

 

Фото: в Одессе СБУ разоблачила военного чиновника на хищении оборонного бюджета (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем задержала банду фальшивомонетчиков, планировавших продать полмиллиона поддельных долларов в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныОдесса