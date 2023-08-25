Согласно данным следствия, чиновник присвоил себе более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса.

К реализации "схемы" задержанный привлек директора местной строительной компании. Согласно договору предприниматель должен был обеспечить все делать по возведению современного спорткомплекса для украинских защитников.

"Однако, подрядчики не выполнили свои обязательства. В частности не установили более 800 кв. метров резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения. При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета и вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - добавляет СБУ.

На основании собранных доказательств главному инженеру было сообщено о подозрении. Также были квалифицированы преступные действия директора компании-подрядчика.

"Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет СБУ.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: в Одессе СБУ разоблачила военного чиновника на хищении оборонного бюджета (t.me/SBUkr)