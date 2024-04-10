В Одессе россияне попали в энергетический объект

В ходе утренней атаки россиян на Одесскую область пострадал энергетический объект. Террористическая атака была совершена в день освобождения Одессы от нацистских захватчиков во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram .

"Враг все утро "поздравляет" Одессу с Днем освобождения. В городе россияне попали по энергетической инфраструктуре. Оцениваем масштабы повреждений энергообъекта. Также пострадал частный дом и несколько автомобилей", - написал он и добавил, что известно об одном пострадавшем.

Кроме того, глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Telegram, что на рассвете, около 5:30, российские террористы атаковали Одесскую область ракетами, применили и баллистику.

По его данным, сначала россияне запустили ударные беспилотники, под прицелом снова находилась энергетическая инфраструктура. Наши силы ПВО уничтожили два "Шахеда".

"В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Пока известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия", - написал он.

По его информации, также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.

Атака 10 апреля

Напомним, войска РФ ночью атаковали Украину ракетами двух типов и "Шахедами".

Сбито 14 "шахедов" в Николаевской и Одесской областях. Также уничтожены две ракеты, направленные российскими войсками в сторону Одессы.

Ближе к утру россияне запустили группу ударных дронов типа "Шахед" из акватории Черного моря. Тревогу объявили в Одесской и Запорожской областях.

В Одессе жители слышали взрывы. Россияне атаковали город ракетами.