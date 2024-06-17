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В Одесі пролунав вибух, триває робота ППО через ракетну атаку

Фото: в Одесі було чути вибухи під час повітряної тривоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі сьогодні пізно ввечері, 17 червня, пролунав вибух під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ракетних ударів з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеського міського голову Геннадія Труханова та речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"В місті чутно вибух!" - розповів одеський мер у своєму Telegram о 23:13.

Між тим стало відомо про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в регіоні через ворожу атаку.

"Одеса. Йде бойова робота ППО", - йдеться в публікації Братчука в Telegram-каналі.

Варто зазначити, що за кілька хвилин до цього в командуванні Повітряних сил ЗСУ оголосили про загрозу застосування противником балістики для ударів. Повітряна тривога була оголошена в низці областей на півдні країни.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку! Одещина - в укриття!" - розповіли військові.

О 23:21 в Повітряних силах заявили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Російські ракетні обстріли 17 червня

Нагадаємо, РФ для ударів по українських містах та селищах активно застосовує як ракетне озброєння різних типів, а також плануючі авіабомби та дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі атаки по мирних населених пунктах відбуваються практично щодня.

Так, раніше стало відомо, що російські окупанти 17 червня завдали удару по Полтаві по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59. 

Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі. За останніми даними, кількість постраждалих склала 22 людини, серед них - троє дітей.

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ОдесаППОВибухРакетний удар