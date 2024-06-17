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Удар по передмістю Полтави: кількість постраждалих зросла, серед них двоє дітей

Полтавська область, Понеділок 17 червня 2024 17:04
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Удар по передмістю Полтави: кількість постраждалих зросла, серед них двоє дітей Ілюстративне фото: кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Полтавському району зросла (Facebook)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району зросла до 12 осіб, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Кількість постраждалих збільшилась до 12 людей, серед них двоє дітей", - написав Пронін.

За його словами, трьох людей госпіталізували.

Також Пронін повідомив, що у лікарні помер цивільний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки минулого тижня по Миргородському району.

Удар по Полтавському районі 17 червня

Нагадаємо, сьогодні вдень, 17 червня, російські загарбники вдарили по Полтавському району та влучили у цивільну інфраструктуру. Раніше повідомлялося про дев'ятьох постраждалих.

Як розповів голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишилися 53 тисячі побутових та 2,4 тисячі юридичних споживачів.

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