Удар по передмістю Полтави: кількість постраждалих зросла, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району зросла до 12 осіб, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Також Пронін повідомив , що у лікарні помер цивільний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки минулого тижня по Миргородському району.

За його словами, трьох людей госпіталізували.

"Кількість постраждалих збільшилась до 12 людей, серед них двоє дітей", - написав Пронін.

Удар по Полтавському районі 17 червня

Нагадаємо, сьогодні вдень, 17 червня, російські загарбники вдарили по Полтавському району та влучили у цивільну інфраструктуру. Раніше повідомлялося про дев'ятьох постраждалих.

Як розповів голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишилися 53 тисячі побутових та 2,4 тисячі юридичних споживачів.

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