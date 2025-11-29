ua en ru
В Одесі пролунав вибух на тлі загрози ударів балістикою

Україна, Одеса, Субота 29 листопада 2025 19:42
В Одесі пролунав вибух на тлі загрози ударів балістикою Ілюстративне фото: Попередньо окупанти застосували ракету "Іскандер-М" (Армія Інформ)
Автор: Антон Корж

В Одесі ввечері 29 листопада пролунав сильний вибух. Перед цим оголошувалася загроза атаки балістичними ракетами для південних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України, місцеві та моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога", - повідомили у ПС ЗСУ.

Водночас місцеві канали написали, що в Одесі пролунав сильний вибух. Локація вибуху невідома, місцева влада поки що не давала коментарів. Станом на 19:30 оголошено відбій повітряної тривоги.

За даними моніторингових каналів, пуски були з території тимчасово окупованого Криму. Ворог запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" / KN-23.

Нагадаємо, що російські окупанти постійно атакують Одесу та Одеську область. Зокрема в ніч на 27 листопада регіон вже вчергове перебував під ударом російських безпілотників. Через атаку було пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.

У ніч на 25 листопада область також зазнала масованої атаки дронів. Унаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, були поранені. За день до цього окупанти били безпілотниками по регіону, спалахнули пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, було пошкоджено обладнання.

Новини
