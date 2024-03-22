В Одесі пролунав вибух на тлі загрози балістики

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 22 березня, вночі завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Ця атака стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабного вторгнення.

Всього ворог застосував понад 150 дронів і ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під атакою знаходилася і Одеська область. Там росіяни вдарили по енергетичних об'єктах. Після удару 53 тисяч абонентів залишилися без світла.

Увечері ДТЕК повідомив, що Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстрені відключення світла.

Більш детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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