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В Одесі пролунав вибух на тлі загрози балістики

Ілюстративне фото: в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 22 березня, увечері місцеві мешканці почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Місцева влада поки не коментує інцидент і не розкриває причин вибухів.

Жителям Одеси та області необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

При цьому о 18:09 українські Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

 

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 22 березня, вночі завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Ця атака стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабного вторгнення.

Всього ворог застосував понад 150 дронів і ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під атакою знаходилася і Одеська область. Там росіяни вдарили по енергетичних об'єктах. Після удару 53 тисяч абонентів залишилися без світла.

Увечері ДТЕК повідомив, що Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстрені відключення світла.

Більш детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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ОдесаВибухПовітряні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога