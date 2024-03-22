В Одессе прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, российские оккупанты сегодня, 22 марта, ночью нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Эта атака стала одной из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения.

Всего враг применил более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под атакой находилась и Одесская область. Там россияне ударили по энергетическим объектам. После удара 53 тысячи абонентов остались без света.

Вечером ДТЭК сообщил, что Одесса и Одесский район: вынуждены переходить на экстренные отключения света.

Более детально о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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