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В Одесі пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про ракети

Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі повідомляють про вибух. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали перед цим про рух двох ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибух!", - написав Труханов. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються

Варто додати, що о 07:49 Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше попередили про дві ракети в напрямку Одеської області. 

Обстріли по території України 

Протягом останніх місяців ворог посилив удари по території України, особливо по прифронтових населених пунктах. Як приклад, у ніч на 22 червня російські терористи застосували 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити загалом 25 повітряних цілей

Також у ніч на 23 червня  ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр". Усі ракети були запущені з Азовського моря. ППО знищили дві з них. 

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