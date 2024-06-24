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В Одессе раздался взрыв, Воздушные силы предупреждали о ракетах

Понедельник 24 июня 2024 08:22
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В Одессе раздался взрыв, Воздушные силы предупреждали о ракетах Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе сообщают о взрыве. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали перед этим о движении двух ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв!", – написал Труханов.

На данный момент другие подробности ситуации не раскрываются.

Следует добавить, что в 07:49 Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, однако позже предупредили о двух ракетах в направлении Одесской области.

Обстрелы по территории Украины

В последние месяцы враг усилил удары по территории Украины, особенно по прифронтовым населенным пунктам. Как пример, в ночь на 22 июня российские террористы применили 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить в общей сложности 25 воздушных целей.

Также в ночь на 23 июня враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Все ракеты были запущены из Азовского моря. ПВО уничтожили две из них.

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