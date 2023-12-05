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В Одесі пролунав вибух. Південь атакують дрони

Фото: південь України атакують дрони (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 5 грудня, увечері місцеві мешканці почули вибух. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Більш детально про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram та "Думська" у Telegram.

Вибухи в Одесі

За інформацією "Думської", в Одесі зараз працює протиповітряна оборона.

При цьому офіційні джерела поки що не підтверджували ні вибухів, ні роботи ППО. Більш детальні подробиці інциденту також невідомі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не нехтувати повітряною тривогою і перебувати в укриттях до її завершення.

Дрони атакують південь

Водночас Повітряні сили ЗСУ попереджають про російські дрони-камікадзе "Шахед" на півдні.

Зокрема, безпілотники фіксували над Чорним морем. Зараз вони летять у напрямку Южного та Коблево.

Також дрони помітили в Херсонській області. Вони прямують у бік Миколаївської області.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах атакувати Україну.

Зокрема, остання така атака відбулася сьогодні, 5 грудня, вночі.

Сили протиповітряної оборони змогли збити 10 з 17 ударних безпілотників російських окупантів.

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