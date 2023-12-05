В Одесі пролунав вибух. Південь атакують дрони

Вибухи в Одесі

За інформацією "Думської", в Одесі зараз працює протиповітряна оборона.

При цьому офіційні джерела поки що не підтверджували ні вибухів, ні роботи ППО. Більш детальні подробиці інциденту також невідомі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не нехтувати повітряною тривогою і перебувати в укриттях до її завершення.

Дрони атакують південь

Водночас Повітряні сили ЗСУ попереджають про російські дрони-камікадзе "Шахед" на півдні.

Зокрема, безпілотники фіксували над Чорним морем. Зараз вони летять у напрямку Южного та Коблево.

Також дрони помітили в Херсонській області. Вони прямують у бік Миколаївської області.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах атакувати Україну.

Зокрема, остання така атака відбулася сьогодні, 5 грудня, вночі.

Сили протиповітряної оборони змогли збити 10 з 17 ударних безпілотників російських окупантів.