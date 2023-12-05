В Одессе прогремел взрыв. Юг атакуют дроны

В Одессе сегодня, 5 декабря, вечером местные жители услышали взрыв. В Одесской области объявлена воздушная тревога.
Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала были использованы такие источники: Воздушные силы ВСУ в Telegram, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram и "Думская" в Telegram.
По информации "Думской", в Одессе сейчас работает противовоздушная оборона.
При этом официальные источники пока не подтверждали ни взрывы ни работу ПВО. Более детальные подробности инцидента также неизвестны.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях до ее завершения.
В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждают о российских дронах-камикадзе "Шахед" на юге.
В частности, беспилотники фиксировали над Черным морем. Сейчас они летят в направлении Южного и Коблево.
Также дроны заметили в Херсонской области. Они направляются в сторону Николаевской области.
Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках атаковать Украину.
В частности, последняя такая атака произошла сегодня, 5 декабря, ночью.
Силы противовоздушной обороны смогли сбить 10 из 17 ударных беспилотников российских оккупантов.
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