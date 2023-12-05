RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе прогремел взрыв. Юг атакуют дроны

Фото: юг Украины атакуют дроны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сегодня, 5 декабря, вечером местные жители услышали взрыв. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала были использованы такие источники: Воздушные силы ВСУ в Telegram, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram и "Думская" в Telegram.

Взрывы в Одессе

По информации "Думской", в Одессе сейчас работает противовоздушная оборона. 

При этом официальные источники пока не подтверждали ни взрывы ни работу ПВО. Более детальные подробности инцидента также неизвестны. 

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях до ее завершения.

Дроны атакуют юг

В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждают о российских дронах-камикадзе "Шахед" на юге. 

В частности, беспилотники фиксировали над Черным морем. Сейчас они летят в направлении Южного и Коблево. 

Также дроны заметили в Херсонской области. Они направляются в сторону Николаевской области. 

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках атаковать Украину. 

В частности, последняя такая атака произошла сегодня, 5 декабря, ночью. 

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 10 из 17 ударных беспилотников российских оккупантов

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессавибухидрониатака дроновВойна России против Украинывоздушная тревога