В Одессе прогремел взрыв. Юг атакуют дроны

Взрывы в Одессе

По информации "Думской", в Одессе сейчас работает противовоздушная оборона.

При этом официальные источники пока не подтверждали ни взрывы ни работу ПВО. Более детальные подробности инцидента также неизвестны.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях до ее завершения.

Дроны атакуют юг

В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждают о российских дронах-камикадзе "Шахед" на юге.

В частности, беспилотники фиксировали над Черным морем. Сейчас они летят в направлении Южного и Коблево.

Также дроны заметили в Херсонской области. Они направляются в сторону Николаевской области.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках атаковать Украину.

В частности, последняя такая атака произошла сегодня, 5 декабря, ночью.

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 10 из 17 ударных беспилотников российских оккупантов.