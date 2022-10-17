В Одесі пролунав вибух під час тривоги

В Одесі було чути звук вибуху в понеділок, 17 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Зазначимо, що в Одеській області оголошено повітряну тривогу.
За попередньою інформацією ЗМІ, у місті спрацювала українська ППО.
"Думська" також опублікувало фото, на якому видно слід у небі після збиття об'єкту.
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Оперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО над морем збили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівню.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області.
Крім того, 17 жовтня росіяни атакували Київ іранськими дронами, четверо людей загинули, ще четверо - поранені.
Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.
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