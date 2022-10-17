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Вранці окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури на Одещині

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Понеділок 17 жовтня 2022 11:39
Вранці окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури на Одещині Фото: вранці окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури на Одещині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 17 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Ціллю ворога став об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

"Вранці окупанти завдали ракетного удару по області ракетою Х-59. Ушкоджено об'єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих немає", - написав він.

Крім того, Марченко розповів, що вночі в небі над Одеською областю підрозділами протиповітряної оборони було знищено шість ворожих дронів камікадзе.

Нагадаємо, російські війська вранці 17 жовтня нанесли масований удар дронами-камікадзе по кількох містах України. Зокрема, безпілотники вдарили по Києву та Миколаєву.

У столиці внаслідок нальоту БПЛА зруйновано будинок. Під завалами лишаються люди. Тіло першої жертви вже дістали рятувальники.

У Миколаєві дрони атакували цистерни зі олією на території підприємства.

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