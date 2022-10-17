В Одесі пролунав вибух під час тривоги

В Одесі було чути звук вибуху в понеділок, 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

Оперативне командування "Південь" повідомило , що сили ППО над морем збили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівню.

"Думська" також опублікувало фото, на якому видно слід у небі після збиття об'єкту.

За попередньою інформацією ЗМІ, у місті спрацювала українська ППО.

Зазначимо, що в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області.

Крім того, 17 жовтня росіяни атакували Київ іранськими дронами, четверо людей загинули, ще четверо - поранені.

Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.