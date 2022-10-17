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В Одесі пролунав вибух під час тривоги

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Одеса, Понеділок 17 жовтня 2022 17:14
В Одесі пролунав вибух під час тривоги Фото: в Одесі пролунав вибух під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі було чути звук вибуху в понеділок, 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Зазначимо, що в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією ЗМІ, у місті спрацювала українська ППО.

"Думська" також опублікувало фото, на якому видно слід у небі після збиття об'єкту.

Оновлено

Оперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО над морем збили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівню.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області.

Крім того, 17 жовтня росіяни атакували Київ іранськими дронами, четверо людей загинули, ще четверо - поранені.

Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

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