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В Одессе прогремел взрыв во время тревоги

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Одесса, Понедельник 17 октября 2022 17:14
В Одессе прогремел взрыв во время тревоги Фото: в Одессе прогремел взрыв во время тревоги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе было слылшо звук взрыва в понедельник, 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Отметим, что в Одесской области объявлено воздушную тревогу.

По предварительной информации СМИ, в городе сработала украинская ПВО.

"Думская" также опубликовало фото, на котором видно след в небе после сбития объекта.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Кроме того, 17 окбяря россияне атаковали Киев иранскими дронами, четыре чоловека погибли, еще четыре - ранены.

Кроме того, дроны-камикадзе ударили по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

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