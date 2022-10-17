В Одессе прогремел взрыв во время тревоги
В Одессе было слылшо звук взрыва в понедельник, 17 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Отметим, что в Одесской области объявлено воздушную тревогу.
По предварительной информации СМИ, в городе сработала украинская ПВО.
"Думская" также опубликовало фото, на котором видно след в небе после сбития объекта.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
Кроме того, 17 окбяря россияне атаковали Киев иранскими дронами, четыре чоловека погибли, еще четыре - ранены.
Кроме того, дроны-камикадзе ударили по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.
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