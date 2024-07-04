У Одесі пролунав вибух, перед цим попереджали про загрозу балістики

У Одесі під час тривоги пролунав вибух. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеса Геннадія Труханова.
"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов.
Варто додати, що перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Після цього стало відомо про швидкісну ціль в напрямку Одеської області.
Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
Станом на 16:50, повітряна тривога оголошена у:
Фото: повітряна тривога станом на 16:50 (alerts.in.ua)
У ніч на 4 липня російські терористи застосовували 22-а ударних БпЛА проти України. Безпілотники були запущено із Курської області.
Протиповітряній обороні України вдалось знищити 21 дрон у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.