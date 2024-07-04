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У Одесі пролунав вибух, перед цим попереджали про загрозу балістики

Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Одесі під час тривоги пролунав вибух. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеса Геннадія Труханова.

"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов. 

Варто додати, що перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Після цього стало відомо про швидкісну ціль в напрямку Одеської області. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Станом на 16:50, повітряна тривога оголошена у: 

  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Миколаївській області; 
  • Одеській області; 
  • Херсонській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Донецькій області; 
  • Харківській області; 
  • Полтавській області. 

Фото: повітряна тривога станом на 16:50 (alerts.in.ua)

Обстріли України 

У ніч на 4 липня російські терористи застосовували 22-а ударних БпЛА проти України. Безпілотники були запущено із Курської області. 

Протиповітряній обороні України вдалось знищити 21 дрон у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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