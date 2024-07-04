В Одессе раздался взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики

В Одессе во время тревоги прогремел взрыв. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одесса Геннадия Труханова.
"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.
Стоит добавить, что перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. После этого стало известно о скоростной цели в направлении Одесской области.
Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.
По состоянию на 16:50, воздушная тревога объявлена в:
Фото: воздушная тревога на 16:50 (alerts.in.ua)
В ночь на 4 июля российские террористы применяли 22-а ударных БпЛА против Украины. Беспилотники были запущены из Курской области.
Противовоздушной обороне Украины удалось уничтожить 21 дрон в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.
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