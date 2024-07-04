В Одессе раздался взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.

Стоит добавить, что перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. После этого стало известно о скоростной цели в направлении Одесской области.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

По состоянию на 16:50, воздушная тревога объявлена в:

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Херсонской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Харьковской области;

Полтавской области.

Фото: воздушная тревога на 16:50 (alerts.in.ua)

Обстрелы Одессы

В ночь на 4 июля российские террористы применяли 22-а ударных БпЛА против Украины. Беспилотники были запущены из Курской области.

Противовоздушной обороне Украины удалось уничтожить 21 дрон в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.