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В Одессе раздался взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе во время тревоги прогремел взрыв. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одесса Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал Труханов. 

Стоит добавить, что перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. После этого стало известно о скоростной цели в направлении Одесской области. 

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

По состоянию на 16:50, воздушная тревога объявлена в: 

  • Черкасской области; 
  • Кировоградской области; 
  • Николаевской области; 
  • Одесской области; 
  • Херсонской области; 
  • Днепропетровской области; 
  • Запорожской области; 
  • Донецкой области; 
  • Харьковской области; 
  • Полтавской области. 

Фото: воздушная тревога на 16:50 (alerts.in.ua)

Обстрелы Одессы

В ночь на 4 июля российские террористы применяли 22-а ударных БпЛА против Украины. Беспилотники были запущены из Курской области. 

Противовоздушной обороне Украины удалось уничтожить 21 дрон в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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