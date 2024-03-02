В Одесі пролунав вибух, в області працює ППО по ворожих дронах

"Іде бойова робота на Одещині", - йдеться в заяві військових.

Також в оперативному командуванні "Південь" нагадали про правила безпеки для громадян під час повітряної атаки та роботи ППО, зокрема закликали перебувати в укриттях та дотримуватися інформ-тиші, не публікувати в інтернеті роботу ППО.

Пізніше, близько 01:13, в Одесі було чути вибух.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ разом з тим попереджували про те, що атака "Шахедів" із Чорного моря триває.

"Нова група ворожих БпЛА у напрямку Одещини/Миколаївщини! Одещина: група "шахедів" в районі Одеси, ще одна група північніше, рухається у напрямку міста!" - йдеться в оголошенні війскових.

Близько пів на другу ночі у Повітряних силах заявили, що росіяни запустили у напрямку Одеської та Миколаївської області нову групу дронів, крім того, ще кілька груп "Шахедів" летять на Одесу з півночі.

Атака "Шахедів" вночі 2 березня

Нагадаємо, в Україні ввечері у п'ятницю почали оголошувати сигнали повітряної тривоги у різних областях. Причиною стала чергова повітряна атака з боку російських загарбників, які запустили безпілотники по типу "Шахед".

Близько опівночі в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Як пізніше розповіли в мерії та в ОВА, був "приліт" в одному з районів міста, виникла пожежа, і зафіксовано загоряння двох авто, у кількох багатоповерхівках вибито вікна, є пошкодження гаражів, даних про постраждалих немає.