В Одесі пролунав вибух

Обстріл України 10 лютого

У ніч на 10 лютого Росія застосувала проти України понад 80 дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни та збили 61 безпілотник.

Під час чергової дронової атаки було влучення у Сумах по стоянці в житловому мікрорайоні. Там сталась масштабна пожежа, а також були пошкоджені кілька житлових будівель.

Також районі міста Київ було чути кілька вибухів. Перед тим фіксувався рух ворожих безпілотників у бік столиці.

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