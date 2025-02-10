В Одессе прогремел взрыв

Обстрел Украины 10 февраля

В ночь на 10 февраля Россия применила против Украины более 80 дронов. Силы ПВО работали в 11 областях страны и сбили 61 беспилотник.

Во время очередной дроновой атаки было попадание в Сумах по стоянке в жилом микрорайоне. Там произошел масштабный пожар, а также были повреждены несколько жилых зданий.

Также районе города Киев было слышно несколько взрывов. Перед тем фиксировалось движение вражеских беспилотников в сторону столицы.

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