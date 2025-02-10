В Одессе прогремел взрыв

В Одессе вечером 10 февраля прогремел взрыв. В области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.
"В городе слышен взрыв! Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - сообщил Труханов.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели из Черного моря в направлении Одесской области.
В Одесской области отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.
В ночь на 10 февраля Россия применила против Украины более 80 дронов. Силы ПВО работали в 11 областях страны и сбили 61 беспилотник.
Во время очередной дроновой атаки было попадание в Сумах по стоянке в жилом микрорайоне. Там произошел масштабный пожар, а также были повреждены несколько жилых зданий.
Также районе города Киев было слышно несколько взрывов. Перед тем фиксировалось движение вражеских беспилотников в сторону столицы.
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