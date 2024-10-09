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В Одесі пролунав вибух

Ілюстративне фото: в Одесі пролунав вибух 9 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Одесі ввечері середи, 9 жовтня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на мера міста Генадія Труханова.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! У місті чутно вибух", - написав Труханов.

Варто зауважити, що у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу", - писали ПС.

А через деякий час попередили про швидкісну ціль у напрямку Одеси.

Станом на 19:30 про поранених чи влучання не повідомлялось.

Росія атакувала Чорноморськ

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня російська армія атакувала місто Чорноморськ ударними безпілотними літальними апаратами.

"Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 5 місцевих жителів. Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок та медзаклад", - зазначили у відомстві.

 

Атака РФ по Україні

Також РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни Україну 22 дронами-камікадзе та запустили три балістичні ракети по Полтавській області.

Сили ППО збили 21 дрон, а один російський один безпілотник, ймовірно, повернувся назад.

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