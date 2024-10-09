В Одесі пролунав вибух

Атака РФ по Україні

Також РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни Україну 22 дронами-камікадзе та запустили три балістичні ракети по Полтавській області.

Сили ППО збили 21 дрон, а один російський один безпілотник, ймовірно, повернувся назад.

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