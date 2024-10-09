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В Одессе раздался взрыв

Иллюстративное фото: в Одессе раздался взрыв 9 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Одессе вечером среды, 9 октября, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает мэр города Геннадия Труханова .

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышен взрыв", - написал Труханов.

Следует заметить, что в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога", - писали ПС.

А спустя некоторое время предупредили о скоростной цели в направлении Одессы.

По состоянию на 19:30 о раненых или попадании не сообщалось.

Россия атаковала Черноморск

Напомним, в ночь на 9 сентября российская армия атаковала город Черноморск ударными беспилотными летательными аппаратами.

"В результате атаки ранения разной степени тяжести получили 5 местных жителей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Поврежден девятиэтажный жилой дом и медучреждение", - отметили в ведомстве.

 

Атака РФ по Украине

Также РБК-Украина сообщало о том, что россияне Украины 22 дронами-камикадзе и запустили три баллистических ракеты по Полтавской области.

Силы ПВО сбили 21 дрон, а один русский один беспилотник, вероятно, вернулся назад.

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