В Одессе раздался взрыв

Атака РФ по Украине

Также РБК-Украина сообщало о том, что россияне Украины 22 дронами-камикадзе и запустили три баллистических ракеты по Полтавской области.

Силы ПВО сбили 21 дрон, а один русский один беспилотник, вероятно, вернулся назад.

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