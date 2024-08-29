В Одесі пролунав вибух

Обстріл України 29 серпня

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня росіяни здійснили чергову атаку на Україну, використовуючи, зокрема, три керовані авіаційні ракети Х-59/69, які були випущені з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ.

Також загарбники випустили дві ракети, тип яких встановлюється. Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

Силам ППО вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників.

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