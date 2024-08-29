В Одесі пролунав вибух

В Одесі ввечері четверга, 29 серпня, пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова та Повітряні сили ЗСУ.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! У місті чутно вибух", - написав мер.
Тим часом у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з півдня.
"Ракети на Одесу", - попередили військові.
Інформації щодо наслідків вибуху наразі немає.
Нагадаємо, у ніч на 29 серпня росіяни здійснили чергову атаку на Україну, використовуючи, зокрема, три керовані авіаційні ракети Х-59/69, які були випущені з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ.
Також загарбники випустили дві ракети, тип яких встановлюється. Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.
Силам ППО вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.