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В Одесі пролунав вибух

Фото: в Одесі пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері четверга, 29 серпня, пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова та Повітряні сили ЗСУ.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! У місті чутно вибух", - написав мер.

Тим часом у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з півдня.

"Ракети на Одесу", - попередили військові.

Інформації щодо наслідків вибуху наразі немає.

 

Обстріл України 29 серпня

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня росіяни здійснили чергову атаку на Україну, використовуючи, зокрема, три керовані авіаційні ракети Х-59/69, які були випущені з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ.

Також загарбники випустили дві ракети, тип яких встановлюється. Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

Силам ППО вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників.

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ОдесаВибухПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетна атака