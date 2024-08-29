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В Одессе раздался взрыв

Фото: в Одессе раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером четверга, 29 августа, раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова и Воздушные силы ВСУ.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышен взрыв", - написал мэр.

Тем временем, в Воздушных силах сообщили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения с юга.

"Ракеты на Одессу", - предупредили военные.

Информации о последствиях взрыва пока нет.

 

Обстрел Украины 29 августа

Напомним, в ночь на 29 августа россияне совершили очередную атаку на Украину, используя, в частности, три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которые были выпущены из воздушного пространства Курской и Белгородской областей РФ.

Также захватчики выпустили две ракеты, тип которых устанавливается. Кроме того, Украину атаковали 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136, запущенные из районов Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.

Силам ПВО удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных беспилотников.

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ОдессаВзрывВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеРакетная атака