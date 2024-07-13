В Одесі пролунав вибух

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, що востаннє російські війська атакували Одеську область в ніч проти 10 липня. Тоді під ударом опинилась портова інфраструктура.

Двоє людей загинули, ще одна постраждала.

До того 4 липня Росія запустила балістичну ракету по Одеській області. Було атаковано місто Чорноморськ, де одна людина загинула, ще семеро людей було поранено. Пізніше у лікарні померла ще одна жінка, яка постраждала під час обстрілу Чорноморська.

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