В Одессе раздался взрыв

Обстрелы Одесской области

Напомним, что последний раз российские войска атаковали Одесскую область в ночь на 10 июля. Тогда под ударом оказалась портовая инфраструктура.

Два человека погибли, еще один пострадал.

До этого 4 июля Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области . Был атакован город Черноморск, где один человек погиб, еще семь человек были ранены. Позже в больнице скончалась еще одна женщина, пострадавшая при обстреле Черноморска.

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