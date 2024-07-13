В Одесі пролунав вибух
Сьогодні, 13 липня, в Одесі пролунав звук вибуху. У регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗС України та "Суспільне".
За даними місцевих жителів сьогодні в місті було чути звук вибуху. Тим часом в Повітряних силах незадовго до вибуху повідомили, що в бік Одеси росіяни випустили ракету.
Зазначимо, що станом на 16:02 значну частину України охопила повітряна тривога.
Обстріли Одеської області
Нагадаємо, що востаннє російські війська атакували Одеську область в ніч проти 10 липня. Тоді під ударом опинилась портова інфраструктура.
Двоє людей загинули, ще одна постраждала.
До того 4 липня Росія запустила балістичну ракету по Одеській області. Було атаковано місто Чорноморськ, де одна людина загинула, ще семеро людей було поранено. Пізніше у лікарні померла ще одна жінка, яка постраждала під час обстрілу Чорноморська.
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