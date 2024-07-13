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В Одессе раздался взрыв

Одесса, Суббота 13 июля 2024 16:01
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В Одессе раздался взрыв Фото: в Одессе раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 июля, в Одессе раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины и "Суспільне".

По данным местных жителей, сегодня в городе был слышен звук взрыва. Между тем, в Воздушных силах незадолго до взрыва сообщили, что в сторону Одессы россияне выпустили ракету.

Отметим, что по состоянию на 16:02 значительную часть Украины охватила воздушная тревога.

В Одессе раздался взрыв

Обстрелы Одесской области

Напомним, что последний раз российские войска атаковали Одесскую область в ночь на 10 июля. Тогда под ударом оказалась портовая инфраструктура.

Два человека погибли, еще один пострадал.

До этого 4 июля Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области . Был атакован город Черноморск, где один человек погиб, еще семь человек были ранены. Позже в больнице скончалась еще одна женщина, пострадавшая при обстреле Черноморска.

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